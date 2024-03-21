Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины

Австралия присоединяется к военной коалиции с союзниками, включая Великобританию и Латвию и предоставит беспилотники для украинских войск в рамках соглашения о "коалиции беспилотников". Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлес на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня мы также объявляем, что Австралия примет участие в коалиции беспилотников, которую возглавляют Великобритания и Латвия", - заявил Марлес.

Он указал, что для Австралии это "действительно важная возможность продолжить делать свой вклад в усилия, направленные на то, чтобы Украина оставила свой курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях".

Напомним

Министерство обороны Латвии сообщало, что несколько стран согласились присоединиться к коалиции дронов, чтобы предоставить Украине 1 миллион беспилотников и обучить украинские войска их использованию.

Украина стремится расширить военную "дроновую коалицию" с союзниками, чтобы подключить по меньшей мере еще 20 стран для поставки дронов, сотрудничества в области технологий и укреплении своих вооруженных сил.