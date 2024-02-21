Україна прагне розширити «дронову коаліцію» із союзниками і залучити туди 20 країн

Україна прагне розширити військову "дронову коаліцію" з союзниками, щоб підключити щонайменше ще 20 країн для постачання дронів, співробітництва в галузі технологій та зміцненні своїх збройних сил. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

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Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко сказала, що до коаліції наразі вступили вісім країн. Ініціативу спочатку було представлено Україною, Латвією та Британією.

Київ працює над тим, щоб забезпечити більше покупок, більше поставок компонентів і тіснішу співпрацю в галузі технологічних рішень, щоб оперативно відповідати на тактику противника, що змінюється.

Ми думаємо, що вісім країн – це лише початок. Ми хочемо, щоб приєдналося більше країн. Наша мета - щоб до цієї ініціативи приєдналося щонайменше два десятки країн сказала Чорногоренко на прес-брифінгу.

За її словами, мета України полягає у отриманні протягом року одного мільйона дронів, оснащених технологією FPV (first-person point of view – вид від першої особи). Ці безпілотники дистанційно керуються пілотами, що спостерігають зображення, яке передається з камери на борту дрона.

Коаліція дронів має на меті надати Україні мільйон безпілотників - Міноборони Латвії