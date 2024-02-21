Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран
Киев • УНН
Украина стремится расширить свою коалицию военных беспилотников с союзниками до более чем 20 стран, чтобы поставлять больше беспилотников, сотрудничать в области технологий и укреплять свои вооруженные силы против меняющейся тактики противника.
Украина стремится расширить военную "дроновую коалицию" с союзниками, чтобы подключить по меньшей мере еще 20 стран для поставки дронов, сотрудничества в области технологий и укреплении своих вооруженных сил. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
Детали
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сказала, что в коалицию пока вступили восемь стран. Инициатива изначально была представлена Украиной, Латвией и Британией.
Киев работает над тем, чтобы обеспечить больше покупок, больше поставок компонентов и более тесное сотрудничество в области технологических решений, чтобы оперативно отвечать на меняющуюся тактику противника.
Мы думаем, что восемь стран - это только начало. Мы хотим, чтобы присоединилось больше стран. Наша цель - чтобы к этой инициативе присоединилось не менее двух десятков стран
По ее словам, цель Украины заключается в получении в течение года одного миллиона дронов, оснащенных технологией FPV (first-person point of view - вид от первого лица). Эти беспилотники дистанционно управляются пилотами, которые наблюдают изображение, передаваемое с камеры на борту дрона.
Коалиция дронов имеет целью предоставить Украине миллион беспилотников - Минобороны Латвии15 февраля 2024, 11:19 • 76137 просмотров
Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран
Украина стремится расширить свою коалицию военных беспилотников с союзниками до более чем 20 стран, чтобы поставлять больше беспилотников, сотрудничать в области технологий и укреплять свои вооруженные силы против меняющейся тактики противника.
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