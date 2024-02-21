Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Украина стремится расширить военную "дроновую коалицию" с союзниками, чтобы подключить по меньшей мере еще 20 стран для поставки дронов, сотрудничества в области технологий и укреплении своих вооруженных сил. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сказала, что в коалицию пока вступили восемь стран. Инициатива изначально была представлена Украиной, Латвией и Британией.

Киев работает над тем, чтобы обеспечить больше покупок, больше поставок компонентов и более тесное сотрудничество в области технологических решений, чтобы оперативно отвечать на меняющуюся тактику противника.

Мы думаем, что восемь стран - это только начало. Мы хотим, чтобы присоединилось больше стран. Наша цель - чтобы к этой инициативе присоединилось не менее двух десятков стран сказала Черногоренко на пресс-брифинге.

По ее словам, цель Украины заключается в получении в течение года одного миллиона дронов, оснащенных технологией FPV (first-person point of view - вид от первого лица). Эти беспилотники дистанционно управляются пилотами, которые наблюдают изображение, передаваемое с камеры на борту дрона.

Коалиция дронов имеет целью предоставить Украине миллион беспилотников - Минобороны Латвии