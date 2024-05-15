В Укрэнерго уточнили, когда ожидать графики отключений света в Киеве и еще нескольких регионах

Завтра в Киеве и еще нескольких областях стабилизационные отключения возможны с 00.00 до 09.00 и с 16.00 до 00.00. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

По указанию Укрэнерго, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях завтра возможны стабилизационные отключения с 00.00 до 09.00 и с 16.00 до 00.00. Также возможны отключения в Донецкой области - говорится в заявлении Укрэнерго.

Энергетики также в очередной раз призвали украинцев потреблять электроэнергию разумно.

Напомним

Ранее в Укрэнерго заявили, что в четверг, 16 мая, по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПВ).