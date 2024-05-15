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В Укренерго уточнили, коли очікувати графіки відключень світла в Києві та ще декількох регіонах

В Укренерго уточнили, коли очікувати графіки відключень світла в Києві та ще декількох регіонах

Київ • УНН

 • 57934 перегляди

Завтра стабілізаційні відключення можливі у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00.

Завтра у Києві та ще декількох областях стабілізаційні відключення можливі з 00.00 до 09.00 та з 16.00 до 00.00. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.

Деталі 

За вказівкою Укренерго, в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях завтра можливі стабілізаційні відключення з 00.00 до 09.00 та з 16.00 до 00.00. Також можливі відключення на Донеччині

- йдеться в заяві Укренерго. 

Енергетики також вкотре закликали українців споживати електроенергію розумно.

Нагадаємо

Раніше в Укренерго заявили, що у четвер, 16 травня, по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ).

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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