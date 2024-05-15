В Укренерго уточнили, коли очікувати графіки відключень світла в Києві та ще декількох регіонах
Київ • УНН
Завтра стабілізаційні відключення можливі у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00.
Завтра у Києві та ще декількох областях стабілізаційні відключення можливі з 00.00 до 09.00 та з 16.00 до 00.00. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.
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За вказівкою Укренерго, в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях завтра можливі стабілізаційні відключення з 00.00 до 09.00 та з 16.00 до 00.00. Також можливі відключення на Донеччині
Енергетики також вкотре закликали українців споживати електроенергію розумно.
Нагадаємо
Раніше в Укренерго заявили, що у четвер, 16 травня, по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ).