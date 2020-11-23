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В Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945

В Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945

Киев  •  УНН

 • 21189 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - меньше 11 тысяч, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников", - сообщил Степанов.

Также, по его словам, за прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 1165 человек;
  • летальных случаев - 124;
  • выздоровели - 4143 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 28 374 (в том числе методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3121).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 635 689 человек;
  • выздоровели - 291 060 человек;
  • летальных исходов - 11 075;
  • проведения ПЦР-тестов - 4 243 600.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 60218 случаев;
  • Винницкая область - 15 476 случаев;
  • Волынская область - 21 864 случая;
  • Днепропетровская область - 29654 случаи;
  • Донецкая область - 20262 случаи;
  • Житомирская область - 26 966 случаев;
  • Закарпатская область - 21 538 случаев;
  • Запорожская область - 24 442 случая;
  • Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;
  • Киевская область - 31 212 случаев;
  • Кировоградская область - 4358 случаев;
  • Луганская область - 5679 случаев;
  • Львовская область - 41 279 случаев;
  • Николаевская область - 15 320 случаев;
  • Одесская область - 37 901 случаев;
  • Полтавская область - 18 557 случаев;
  • Ровенская область - 28 194 случая;
  • Сумская область - 23 167 случая;
  • Тернопольская область - 25 813 случаев;
  • Харьковская область - 51 637 случаев;
  • Херсонская область - 8704 случая;
  • Хмельницкая область - 26 430 случаев;
  • Черкасская область - 18 292 случая;
  • Черновицкая область - 31 369 случаев;
  • Черниговская область - 15 061 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на 23 ноября COVID-19 заболело 58 563 451 человек, из них выздоровели 37 449 147. Количество умерших возросло до 1 386 465.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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