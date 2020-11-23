В Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - меньше 11 тысяч, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников", - сообщил Степанов.
Также, по его словам, за прошедшие сутки:
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- госпитализированы - 1165 человек;
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- летальных случаев - 124;
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- выздоровели - 4143 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 28 374 (в том числе методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3121).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 635 689 человек;
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- выздоровели - 291 060 человек;
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- летальных исходов - 11 075;
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- проведения ПЦР-тестов - 4 243 600.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях", - отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 60218 случаев;
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- Винницкая область - 15 476 случаев;
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- Волынская область - 21 864 случая;
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- Днепропетровская область - 29654 случаи;
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- Донецкая область - 20262 случаи;
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- Житомирская область - 26 966 случаев;
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- Закарпатская область - 21 538 случаев;
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- Запорожская область - 24 442 случая;
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- Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;
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- Киевская область - 31 212 случаев;
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- Кировоградская область - 4358 случаев;
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- Луганская область - 5679 случаев;
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- Львовская область - 41 279 случаев;
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- Николаевская область - 15 320 случаев;
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- Одесская область - 37 901 случаев;
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- Полтавская область - 18 557 случаев;
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- Ровенская область - 28 194 случая;
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- Сумская область - 23 167 случая;
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- Тернопольская область - 25 813 случаев;
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- Харьковская область - 51 637 случаев;
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- Херсонская область - 8704 случая;
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- Хмельницкая область - 26 430 случаев;
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- Черкасская область - 18 292 случая;
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- Черновицкая область - 31 369 случаев;
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- Черниговская область - 15 061 случай.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на 23 ноября COVID-19 заболело 58 563 451 человек, из них выздоровели 37 449 147. Количество умерших возросло до 1 386 465.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.