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В Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945

В Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945

Київ • УНН

 • 21199 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - менше 11 тисяч, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Також, з його слів, за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 165 осіб;
  • летальних випадків – 124;
  • одужало – 4 143 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 635 689 осіб;
  • одужало – 291 060 осіб;
  • летальних випадків – 11 075;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях", - зазначив голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 60 218 випадків;
  • Вінницька область – 15 476 випадків;
  • Волинська область – 21 864 випадки;
  • Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
  • Донецька область – 20 262 випадки;
  • Житомирська область – 26 966 випадків;
  • Закарпатська область – 21 538 випадків;
  • Запорізька область – 24 442 випадки;
  • Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
  • Київська область – 31 212 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 358 випадків;
  • Луганська область – 5 679 випадків;
  • Львівська область – 41 279 випадків;
  • Миколаївська область – 15 320 випадків;
  • Одеська область – 37 901 випадків;
  • Полтавська область – 18 557 випадків;
  • Рівненська область – 28 194 випадки;
  • Сумська область – 23 167 випадки;
  • Тернопільська область – 25 813 випадків;
  • Харківська область – 51 637 випадків;
  • Херсонська область – 8 704 випадки;
  • Хмельницька область – 26 430 випадків;
  • Черкаська область – 18 292 випадки;
  • Чернівецька область – 31 369 випадків;
  • Чернігівська область – 15 061 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на 23 листопада на COVID-19 захворіло 58 563 451 людина, з них одужало 37 449 147. Кількість померлих зросла до 1 386 465.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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