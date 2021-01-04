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В Украине уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 158

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В Украине на 8:00 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 3 января - чуть больше, чем 4 тысячи, что меньше, чем сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 158

"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1526 человек;
  • летальных исходов - 73;
  • выздоровели - 4693 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2107).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 078 251 человек;
  • выздоровели - 733 558 человек;
  • летальных исходов - 18 927;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 621 024.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 504 случая;
  • Винницкая область - 54 случая;
  • Волынская область - 83 случая;
  • Днепропетровская область - 234 случая;
  • Донецкая область - 162 случая;
  • Житомирская область - 91 случай;
  • Закарпатская область - 50 случаев;
  • Запорожская область - 528 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 104 случая;
  • Киевская область - 301 случай;
  • Кировоградская область - 7 случаев;
  • Луганская область - 12 случаев;
  • Львовская область - 352 случая;
  • Николаевская область - 314 случаев;
  • Одесская область - 285 случаев;
  • Полтавская область - 269 случаев;
  • Ровенская область - 54 случая;
  • Сумская область - 39 случаев;
  • Тернопольская область - 72 случая;
  • Харьковская область - 63 случая;
  • Херсонская область - 75 случаев;
  • Хмельницкая область - 26 случаев;
  • Черкасская область - 300 случаев;
  • Черновицкая область - 134 случая;
  • Черниговская область - 45 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире уже 85 509 035 случаев заражения коронавирусом, при этом из этого количества 60 476 693 человек выздоровели, 1 850 719 - летальные случаи. Украина в мире на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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