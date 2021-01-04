В Украине уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 158

"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1526 человек;



летальных исходов - 73;



выздоровели - 4693 человека;



осуществлено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2107).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 078 251 человек;



выздоровели - 733 558 человек;



летальных исходов - 18 927;



проведено ПЦР-тестов - 5 621 024.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



Киев - 504 случая;



Винницкая область - 54 случая;



Волынская область - 83 случая;



Днепропетровская область - 234 случая;



Донецкая область - 162 случая;



Житомирская область - 91 случай;



Закарпатская область - 50 случаев;



Запорожская область - 528 случаев;



Ивано-Франковская область - 104 случая;



Киевская область - 301 случай;



Кировоградская область - 7 случаев;



Луганская область - 12 случаев;



Львовская область - 352 случая;



Николаевская область - 314 случаев;



Одесская область - 285 случаев;



Полтавская область - 269 случаев;



Ровенская область - 54 случая;



Сумская область - 39 случаев;



Тернопольская область - 72 случая;



Харьковская область - 63 случая;



Херсонская область - 75 случаев;



Хмельницкая область - 26 случаев;



Черкасская область - 300 случаев;



Черновицкая область - 134 случая;



Черниговская область - 45 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире уже 85 509 035 случаев заражения коронавирусом, при этом из этого количества 60 476 693 человек выздоровели, 1 850 719 - летальные случаи. Украина в мире на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.