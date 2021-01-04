В Україні вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу - 4 158

"4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 526 осіб;



летальних випадків – 73;



одужало – 4 693 особи;



здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 078 251 особа;



одужало – 733 558 осіб;



летальних випадків – 18 927;



проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях", - додав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



місто Київ – 504 випадки;



Вінницька область – 54 випадки;



Волинська область – 83 випадки;



Дніпропетровська область – 234 випадки;



Донецька область – 162 випадки;



Житомирська область – 91 випадок;



Закарпатська область – 50 випадків;



Запорізька область – 528 випадків;



Івано-Франківська область – 104 випадки;



Київська область – 301 випадок;



Кіровоградська область – 7 випадків;



Луганська область – 12 випадків;



Львівська область – 352 випадки;



Миколаївська область – 314 випадків;



Одеська область – 285 випадків;



Полтавська область – 269 випадків;



Рівненська область – 54 випадки;



Сумська область – 39 випадків;



Тернопільська область – 72 випадки;



Харківська область – 63 випадки;



Херсонська область – 75 випадків;



Хмельницька область – 26 випадків;



Черкаська область – 300 випадків;



Чернівецька область – 134 випадки;



Чернігівська область – 45 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі вже 85 509 035 випадків зараження коронавірусом, при цьому з цієї кількості 60 476 693 осіб одужали, 1 850 719 - летальні випадки. Україна у світі на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.