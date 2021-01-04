В Україні вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу - 4 158
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 січня - трохи більше, ніж 4 тисячі, менше, ніж добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу більша, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники", - повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 1 526 осіб;
-
- летальних випадків – 73;
-
- одужало – 4 693 особи;
-
- здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 1 078 251 особа;
-
- одужало – 733 558 осіб;
-
- летальних випадків – 18 927;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.
-
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
-
- місто Київ – 504 випадки;
-
- Вінницька область – 54 випадки;
-
- Волинська область – 83 випадки;
-
- Дніпропетровська область – 234 випадки;
-
- Донецька область – 162 випадки;
-
- Житомирська область – 91 випадок;
-
- Закарпатська область – 50 випадків;
-
- Запорізька область – 528 випадків;
-
- Івано-Франківська область – 104 випадки;
-
- Київська область – 301 випадок;
-
- Кіровоградська область – 7 випадків;
-
- Луганська область – 12 випадків;
-
- Львівська область – 352 випадки;
-
- Миколаївська область – 314 випадків;
-
- Одеська область – 285 випадків;
-
- Полтавська область – 269 випадків;
-
- Рівненська область – 54 випадки;
-
- Сумська область – 39 випадків;
-
- Тернопільська область – 72 випадки;
-
- Харківська область – 63 випадки;
-
- Херсонська область – 75 випадків;
-
- Хмельницька область – 26 випадків;
-
- Черкаська область – 300 випадків;
-
- Чернівецька область – 134 випадки;
-
- Чернігівська область – 45 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі вже 85 509 035 випадків зараження коронавірусом, при цьому з цієї кількості 60 476 693 осіб одужали, 1 850 719 - летальні випадки. Україна у світі на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.