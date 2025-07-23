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В Украине военные профессии впервые внесли в Национальный классификатор

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Министерство экономики Украины впервые формализовало профессии военнослужащих в Национальном классификаторе профессий, создав раздел "Военнослужащие". Это касается военнослужащих и резервистов ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и Нацгвардии, разделяя их на офицерский, сержантский и рядовой составы.

В Украине военные профессии впервые внесли в Национальный классификатор

Министерство экономики Украины включило в Национальный классификатор профессий новый раздел - "Военнослужащие". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение сайта ведомства.

Детали

Отмечается, что профессии раздела применяются исключительно к военнослужащим и резервистам оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной Гвардии Украины.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, впервые за годы независимости в Украине формализованы профессии военнослужащих в Классификаторе профессий.

Этот шаг не только будет способствовать увеличению прозрачности в сфере кадровой политики Вооруженных Сил и других военных формирований, но и обеспечит должное признание сложности и важности военной службы. Формализация профессий является ключевым элементом для построения современной, профессиональной армии, способной эффективно выполнять задачи, в том числе и в условиях полномасштабной войны, а также интегрироваться в евроатлантические структуры

- сказала Бережная.

Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда - ответ Службы занятости02.05.25, 12:30 • 2733 просмотра

Профессиональные названия занятий военнослужащих в Классификаторе профессий отнесены к трем основным подразделам:

  • офицерский состав;
    • сержантский (старшинский) состав;
      • рядовой состав.

        Конкретные требования к квалификации (уровню военного образования), штатному воинскому званию, военно-учетной специальности по каждой должности определяются штатами воинских частей, с учетом требований руководящих документов

        - говорится в сообщении.

        Также указывается, что раздел "Военнослужащие" не применяется к военнослужащим правоохранительных органов специального назначения, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины.

        Справка

        В Классификатор профессий включены профессиональные названия работ (профессий, должностей, занятий), которые систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации (уровня образования, специализации), по иерархии Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of Occupations).

        Напомним

        По данным Департамента анализа рынка труда Государственной службы занятости, после завершения войны Украина будет нуждаться в масштабном восстановлении - и вместе с этим возрастет спрос на работников в ключевых отраслях. Наиболее востребованными будут военные, медики, строители, энергетики, педагоги, правоохранители, специалисты оборонной и транспортной сферы, а также программисты и психологи.

        Какие профессии выбирают для переквалификации украинцы - в Минэкономики ответили19.05.25, 14:35 • 1963 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Общество
        Национальная гвардия Украины
        Вооруженные силы Украины
        Украина
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