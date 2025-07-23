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В Україні військові професії вперше внесли до Національного класифікатора

Київ • УНН

 • 1584 перегляди

Міністерство економіки України вперше формалізувало професії військовослужбовців у Національному класифікаторі професій, створивши розділ "Військовослужбовці". Це стосується військовослужбовців та резервістів ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Нацгвардії, поділяючи їх на офіцерський, сержантський та рядовий склади.

В Україні військові професії вперше внесли до Національного класифікатора

Міністерство економіки України включило до Національного класифікатора професій новий розділ - "Військовослужбовці". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення сайту відомства.

Деталі

Зазначається, що професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, вперше за роки незалежності в Україні формалізовано професії військовослужбовців у Класифікаторі професій.

Цей крок не лише сприятиме збільшенню прозорості у сфері кадрової політики Збройних Сил та інших військових формувань, але й забезпечить належне визнання складності та важливості військової служби. Формалізація професій є ключовим елементом для побудови сучасної, професійної армії, здатної ефективно виконувати завдання, зокрема й в умовах повномасштабної війни, а також інтегруватися до євроатлантичних структур

- сказала Бережна.

Які професії найбільш затребувані на ринку праці - відповідь Служби зайнятості02.05.25, 12:30 • 2733 перегляди

Професійні назви занять військовослужбовців у Класифікаторі професій віднесені до трьох основних підрозділів:

  • офіцерський склад;
    • сержантський (старшинський) склад;
      • рядовий склад.

        Конкретні вимоги щодо кваліфікації (рівня військової освіти), штатного військового звання, військово-облікової спеціальності за кожною посадою визначаються штатами військових частин, з урахуванням вимог керівних документів

        - йдеться у повідомленні.

        Також вказується, що розділ "Військовослужбовці" не застосовується до військовослужбовців правоохоронних органів спеціального призначення, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України. 

        Довідково

        У Класифікатор професій включені професійні назви робіт (професій, посад, занять), які систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

        Нагадаємо

        За даними Департаменту аналізу ринку праці Державної служби зайнятості, після завершення війни Україна потребуватиме масштабного відновлення - і разом із цим зросте попит на працівників у ключових галузях. Найбільш затребуваними будуть військові, медики, будівельники, енергетики, освітяни, правоохоронці, фахівці оборонної та транспортної сфери, а також програмісти й психологи.

        Які професії обирають на перекваліфікацію українці - у Мінекономіки відповіли19.05.25, 14:35 • 1965 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Суспільство
        Національна гвардія України
        Збройні сили України
        Україна
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