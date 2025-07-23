В Україні військові професії вперше внесли до Національного класифікатора

Міністерство економіки України включило до Національного класифікатора професій новий розділ - "Військовослужбовці". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення сайту відомства.

Зазначається, що професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, вперше за роки незалежності в Україні формалізовано професії військовослужбовців у Класифікаторі професій.

Цей крок не лише сприятиме збільшенню прозорості у сфері кадрової політики Збройних Сил та інших військових формувань, але й забезпечить належне визнання складності та важливості військової служби. Формалізація професій є ключовим елементом для побудови сучасної, професійної армії, здатної ефективно виконувати завдання, зокрема й в умовах повномасштабної війни, а також інтегруватися до євроатлантичних структур