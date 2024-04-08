В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО

При Министерстве обороны Украины создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита - Аудиторский комитет. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.

Детали

Приказ о создании органа подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

В ведомстве пояснили, что комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.

Отмечается, что аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержания высокого доверия общества к Министерству, как государственной институции.

Ожидается, что он будет усиливать функцию внутреннего аудита, и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.

Создание Аудиторского комитета - это возможность привлечь к работе в сфере внутреннего аудита признанных иностранных партнеров. Минобороны пригласило в комитет специалистов, имеющих надлежащую экспертизу, репутацию, авторитет, навыки и опыт. Орган будет служить "предохранителем" от политического вмешательства. Такой шаг говорит о нашей готовности к внедрению самых высоких международных стандартов - отметил заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

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Дополнение

В Минобороны также объявили, состав Аудиторского комитета Министерства обороны Украины. В частности, туда входят:

Франсуа Готье - руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО (г. Брюссель);

Джозеф Ингигноли - аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США;



Джон Чесшир - руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd (г. Оксфорд), член международного института внутренних аудиторов;



Манфред ван Кестерен - международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине;



Руслана Рудницкая - украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты.



Также в Аудиторский комитет входят заместитель Министра обороны Юрий Джигир и Государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.

Напомним

Министерство обороны Украины и Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия коррупции в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.