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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине создадут "офис переводов", чтобы правильно переводить официальные документы

В Украине создадут "офис переводов", чтобы правильно переводить официальные документы

Киев  •  УНН

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Новый орган будет заниматься переводом нормативно-правовых актов для адаптации законодательства к требованиям ЕС.

Кабинет министров согласовал создание государственного учреждения "Офис переводов", для переводов документов, которые связаны с выполнением обязательств Украины в сфере европейской интеграции. Сообщает УНН со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Правительство согласовало предложение о создании государственного учреждения "Офис переводов". Основной целью нового органа станет перевод нормативно-правовых документов, связанных с выполнением обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

В частности, Офис переводов будет обеспечивать адаптацию законодательства в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны14 июн. 2024, 12:58 • 232452 просмотра

Напомним 

Google Translate добавил крымскотатарский язык в список доступных для перевода, что является важным шагом для сохранения языка, который в настоящее время находится под угрозой.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
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