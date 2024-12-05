В Украине создадут "офис переводов", чтобы правильно переводить официальные документы
Киев • УНН
Новый орган будет заниматься переводом нормативно-правовых актов для адаптации законодательства к требованиям ЕС.
Кабинет министров согласовал создание государственного учреждения "Офис переводов", для переводов документов, которые связаны с выполнением обязательств Украины в сфере европейской интеграции. Сообщает УНН со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
Правительство согласовало предложение о создании государственного учреждения "Офис переводов". Основной целью нового органа станет перевод нормативно-правовых документов, связанных с выполнением обязательств Украины в сфере европейской интеграции.
В частности, Офис переводов будет обеспечивать адаптацию законодательства в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.
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