Кримськотатарська мова з'явилася в Google Translate - МЗС
Київ • УНН
Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних мов, що є важливим кроком на шляху до збереження мови, яка перебуває під загрозою через спроби Росії знищити її та кримськотатарську культуру.
Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних для перекладу, що є важливим кроком для збереження мови, яка зараз під загрозою. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
Деталі
Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних для перекладу. Це – важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру
В МЗС наголосили, що ця функція дозволить мільйонам людей у всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою.
Нагадаємо
Раніше у Google анонсували найбільше розширення свого перекладача: з'явиться 110 нових мов, включно з кримськотатарською.