Google Translate добавил крымскотатарский язык в список доступных для перевода, что является важным шагом для сохранения языка, который сейчас под угрозой. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Google Translate добавил крымскотатарский язык в список доступных для перевода. Это - важный шаг для сохранения языка, который сейчас под угрозой. В течение десятилетий и даже до сих пор россия отчаянно пытается уничтожить его, так же как и крымских татар и их культуру - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что эта функция позволит миллионам людей во всем мире изучать и использовать крымскотатарский язык, а также сделает культуру коренного народа Украины более доступной.

Напомним

Ранее в Google анонсировали самое большое расширение своего переводчика: появится 110 новых языков, включая крымскотатарский.