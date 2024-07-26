В Украине по областям еще больше ослабили ограничения электроэнергии, сократив графики, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго.

Волынь

«НЭК «Укрэнерго» уменьшило объемы ограничения потребления электрической энергии. Отменено отключение с 13:00 до 15:00 для 5-й очереди согласно графику на 26 июля», - сообщили в Волыньоблэнерго.

Львовщина

По данным Львовоблэнерго, сократили графики отключения и во Львовской области.

Кировоградщина

«В связи с приказом НЭК Укрэнерго отменить с 13:00 до 15:00 график почасовых отключений для одной очереди были внесены изменения в график почасовых отключений на 26.07.2024», - сообщили в Кировоградоблэнерго.

Запорожье

«Графики почасовых отключений на 26 июля смягчены. Рады сообщить, что по указанию НЭК «Укрэнерго» с 13:00 до 15:00 отключение двух очередей одновременно отменено. В связи с этим сокращена продолжительность дневных отключений для очередей 1 и 2 - на 1 час для каждой», - указали в Запорожьеоблэнерго.

Ровенская область

На Ровенщине, по данным Ровнооблэнерго, внесли изменения в графиках почасовых отключений электроэнергии на сегодня: 1 очередь - 17:00-20:00; 2 очередь - 07:00-09:00, 20:00-23:00; 3 очередь - 09:00-12:00; 4 очередь - 12:00-15:00, 20:00-00:00; 5 очередь - 15:00-17:00; 6 очередь - 15:00-18:00.

Сумщина

По данным Сумыоблэнерго, НЭК «Укрэнерго» внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 26 июля: до 15:00 ГПВ действуют в объеме 1 очереди; с 15:00 до 18:00 - в объеме 2 очередей; с 18:00 до 20:00 - в объеме 1 очереди; с 20:00 до 23:00 - в объеме 2 очередей; с 23:00 до 24:00 - в объеме 1 очереди.

Житомирщина

«В соответствии с распоряжением диспетчера НЭК «Укрэнерго» с 13:00 до 15:00 в Житомирской области отменяется одна очередь ГПВ», - сообщили в Житомироблэнерго.

Черкасская область

«Обновлены графики почасовых отключений на 26 июля. С 13:00 до 15:00 уменьшено количество очередей», - отметили в Черкассооблэнерго.

Николаевщина

В Николаевоблэнерго сообщили, что 26 июля 2024 года графики почасовых отключений будут действовать только для одной очереди с 13:00 до 15:00.

Хмельницкая область

Сегодня, 26 июля с 13:00 до 15:00 будут отключать только одну очередь, а не две одновременно, сообщили в Хмельницкоблэнерго.

Полтавщина

В Полтавской области с 29 июля внесли изменения в действующий график почасового отключения электроэнергии. Некоторые адреса потребителей перенесли в другие очереди.

Ивано-Франковская область

Согласно указаниям «Укрэнерго» с 13:00 до 15:00 энергетики не будут применять одну очередь графиков почасовых отключений. Поэтому 2 очередь в это время будет без отключений.