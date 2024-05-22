В Украине готовятся к крупнейшему ветеринарному событию: что подготовили организаторы IVC 2024
Киев • УНН
IVC 2024: научная конференция, фестиваль груминга и ярмарка товаров для животных
25 и 26 мая в Киеве состоится международный ветеринарный конгресс IVC 2024. Это крупнейшая профильная конференция в Украине, которая проходит дважды в год по инициативе Всеукраинской Гильдии Ветеринаров. В этом году в ней примут участие более 70 спикеров - экспертов этой сферы. Во время конференции будет представлен новый государственный проект по идентификации домашних животных.
Кроме того, организаторы анонсировали несколько важных мероприятий для ветеринаров, грумеров и владельцев домашних животных. Это крупнейший фестиваль грумеров "УкраїнаГрум-2024 и масштабная ярмарка, в которой примут участие более 1000 торговых марок и где владельцы животных и профессионалы смогут приобрести разнообразные товары по специальным ценам (вход на ярмарку-свободный). В рамках ивента в течение двух дней все желающие смогут бесплатно вакцинировать своих любимцев от бешенства и других заболеваний. События пройдут в Pochayna Event Hall и на территории ТЦ Gorodok Gallery. Важно то, что это благотворительное мероприятие, во время которого будет проходить сбор донатов в один из фондов, осуществляющих помощь ВСУ и эвакуационным командам: "Золота гривня" или "Госпітальєри".
IVC всегда был открыт не только профессиональному ветеринарному сообществу, но и всем, кто любит животных. Но впервые на конференции петперентам будет уделено отдельное внимание. Организаторы приглашают всех ответственных владельцев принять участие в акции "Зроби своє місто безпечним": специально ко Дню Киева ветеринарные врачи клиники "Алден-Вет" сделают четвероногим гостям Конгресса 200 бесплатных прививок от бешенства и других заболеваний, а также предоставят всем желающим бесплатные консультации по кормлению, содержанию и лечению любимцев. Для участия в акции владельцы животных должны заполнить форму по ссылке.
Во время мероприятия будет работать выставка профессиональных и авторских брендов "ЕкспоГрумUA-2024" и "Vetzoofest Kyiv" — крупнейшая ярмарка с участием 1000 торговых марок-производителей кормов, товаров для грумеров, ветеринарных препаратов и оборудования, которые можно будет приобрести с большими скидками. Организаторами предусмотрена специальная зона отдыха для хвостиков и качественная разнообразная фуд зона.
Ветврачам предстоит насыщенная двухдневная программа лекций в 12 секциях: более 70 спикеров, которые являются ведущими экспертами ветеринарного дела и зообизнеса. Кроме профильных специалистов, специально с целью повышения правовой осведомленности ветеринарных врачей, организаторы пригласили юриста-эксперта по вопросам мобилизации, который расскажет об актуальных изменениях относительно учета военнообязанных и бронирования на предприятиях, о которых должны знать руководители ветеринарного бизнеса.
"Каждый год мы стремимся собирать на IVC всех, чья жизнь связана с животными, ради чего-то важного. Ценные новые знания и знакомства, совместные начинания и добрые дела — для нас это всегда большая ответственность. Цель конференции во время войны — не только развивать ветеринарную отрасль и объединять коллег со всей Украины, но и оказывать максимальную помощь нашим защитникам и защитницам, в знак благодарности за то, что мы можем продолжать работать в свободной стране", — объясняют руководители Всеукраинской Гильдии Ветеринаров Денис и Ярослав Тищенки.
Крым того, IVC 2024 отметится крупнейшим фестивалем грумеров "УкраїнаГрум-2024". В течение двух дней посетители, которые зарегистрируются на мероприятие, смогут увидеть динамичное груминг-шоу, в котором участники со всей страны будут соревноваться в 7 категориях: пудели, спаниели и сеттеры, тримминг, фристайл, породная стрижка, Азия и креатив. Жюри во главе с Иланой Симкиной определят победителей, которые получат сертификаты с европейской аккредитацией от Ukrainian Grooming Association.
В рамках мероприятия 26 мая представители Министерства агрополитики, Госпродпотребслужбы и Минцифры презентуют ветеринарным врачам, как будет реализован государственный проект по идентификации домашних животных.
IVC-это благотворительное мероприятие, билетом на которое является донат в один из фондов, осуществляющих помощь ВСУ и эвакуационным командам: "Золота гривня" или "Госпітальєри". Для ветеринарных врачей-это донат от 300 гривен, для грумеров — 200 гривен, соответствующий скриншот нужно отправить организаторам через специальную форму. Для владельцев домашних животных и всех желающих посетить Конгресс IVC 2024, чтобы увидеть груминг-шоу, вакцинировать своих любимцев и осмотреть выставку-ярмарку, вход свободный.
Что: ІVC 2024
Где: Pochayna Event Holl, 3-й этаж и парковка ТЦ Gorodok Gallery (Киев, просп. Степана Бандеры, 23)
Когда: 25 и 26 мая 9:00 - 18: 00
Билеты: бесплатный вход или донат - https://ivc.net.ua/lekciyi#cta
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