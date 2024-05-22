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В Україні готуються до найбільшої ветеринарної події: що підготували організатори IVC 2024

В Україні готуються до найбільшої ветеринарної події: що підготували організатори IVC 2024

Київ • УНН

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IVC 2024: наукова конференція, фестиваль грумінгу та ярмарок товарів для тварин

25 та 26 травня в Києві відбудеться Міжнародний ветеринарний конгрес IVC 2024. Це найбільша профільна конференція в Україні, яка проходить двічі на рік за ініціативи Всеукраїнської гільдії ветеринарів. Цього року у ній візьмуть участь понад 70 спікерів - експертів цієї сфери. Під час конференції буде презентовано новий державний проєкт з ідентифікації домашніх тварин.

Крім того, організатори анонсували декілька важливих подій для ветеринарних лікарів, грумерів та власників домашніх тварин. Це найбільший фестиваль грумерів "УкраїнаГрум-2024" та масштабний ярмарок, у якому візьмуть участь понад 1000 торгових марок і де власники тварин та професіонали зможуть придбати різноманітні товари за спеціальними цінами (вхід на ярмарок - вільний). В рамках івенту протягом двох днів всі бажаючі зможуть безкоштовно вакцинувати своїх улюбленців від сказу та інших захворювань. Події пройдуть в Pochayna Event Hall та на території ТЦ Gorodok Gallery. Важливим є те, що це благодійний захід, під час якого проходитиме збір донатів в один із фондів, які здійснюють допомогу ЗСУ та евакуаційним командам: "Золота гривня" або "Госпітальєри". 

IVC завжди був відкритий не тільки до професійної спільноти ветеринарних лікарів, а й до всіх, хто любить тварин. Але вперше на Конференції петперентам буде приділена окрема увага. Організатори запрошують усіх відповідальних власників взяти участь в акції "Зроби своє місто безпечним": спеціально до Дня Києва ветеринарні лікарі клініки "Алден-Вет" зроблять чотирилапим гостям Конгресу 200 безкоштовних щеплень від сказу та інших захворювань, а також нададуть усім бажаючим безкоштовні консультації з годівлі, утримання та лікування улюбленців. Для участі в акції власники тварин мають заповнити форму за посиланням.

Під час заходу працюватиме виставка професійних та авторських брендів "ЕкспоГрумUA-2024" та "Vetzoofest Kyiv" — найбільший ярмарок за участі 1000 торгових марок-виробників кормів, товарів для грумерів, ветеринарних препаратів та обладнання, які можна буде придбати з великими знижками. Організаторами передбачена спеціальна зона відпочинку для хвостиків та якісна різноманітна фуд зона.

На ветлікарів чекає насичена дводенна програма лекцій у 12 секціях: понад 70 спікерів, які є провідними експертами ветеринарної справи та зообізнесу. Окрім профільних фахівців, спеціально з метою підвищення правової обізнаності ветеринарних лікарів, організатори запросили юриста-експерта з питань мобілізації, який розкаже про актуальні зміни щодо обліку військовозобовʼязаних і бронювання на підприємствах, про які мають знати керівники ветеринарного бізнесу.

"Щороку ми прагнемо збирати на IVC всіх, чиє життя повʼязане з тваринами, заради чогось важливого. Цінні нові знання і знайомства, спільні починання і добрі справи  — для нас це завжди велика відповідальність. Мета Конференції під час війни — не тільки розвивати ветеринарну галузь і обʼєднувати колег з усієї України, але й надавати максимальну допомогу нашим захисникам і захисницям, на знак вдячності за те, що ми можемо продовжувати працювати в вільній країні", — пояснюють очільники Всеукраїнської гільдії ветеринарів Денис та Ярослав Тищенки.

Крім того, ІVC 2024 відзначиться найбільшим фестивалем грумерів "УкраїнаГрум-2024". Протягом двох днів відвідувачі, які зареєструються на захід, зможуть побачити динамічне грумінг-шоу, в якому учасники з усієї країни змагатимуться в 7 категоріях: пуделі, спанієлі і сеттери, тримінг, фрістайл, породна стрижка, Азія та креатив. Журі на чолі з Іланою Сімкіною визначать переможців, які отримають сертифікати з європейською акредитацією від Ukrainian Grooming Association.

В рамках заходу 26 травня представники Міністерства агрополітики, Держпродспоживслужби та Мінцифри презентують ветеринарним лікарям, як буде реалізовано державний проєкт з ідентифікації домашніх тварин

IVC — це благодійний захід, квитком на який є донат в один із фондів, які здійснюють допомогу ЗСУ та евакуаційним командам: "Золота гривня" або "Госпітальєри". Для ветеринарних лікарів — це донат від 300 гривень, для грумерів — 200 гривень, відповідний скриншот потрібно відправити організаторам через спеціальну форму. Для власників домашніх тварин і всіх охочих відвідати Конгрес IVC 2024, щоб побачити грумінг-шоу, вакцинувати своїх улюбленців і оглянути виставку-ярмарок, вхід вільний.

Що: ІVC 2024

Де: Pochayna Event Hall, 3й поверх та парковка ТЦ Gorodok Gallery (Київ, просп. Степана Бандери, 23)

Коли: 25 та 26 травня 9:00 - 18:00

Квитки:  безкоштовний вхід чи донат - https://ivc.net.ua/lekciyi#cta

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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