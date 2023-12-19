В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

В Украине сегодня дефицита электроэнергии нет. Максимум потребления электроэнергии уменьшается из-за потепления, но общий уровень высокий. При этом ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии не зафиксировано и не предвидится на текущие сутки. Генерации электроэнергии в Украине достаточно для обеспечения потребностей бытовых потребителей и предприятий", - сообщили в Минэнерго.

Также в течение суток, как отмечается, будет осуществляться коммерческий импорт электрической энергии.

"В аварийный краткосрочный ремонт вышли два блока ТЭС. Они будут возвращены к работе в ближайшее время - соответственно эта ситуация не повлияет на стабильность электроснабжения", - указали в Минэнерго.

И напомнили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (утром в рабочие дни с 9:00 до 11:00, в вечернее время - с 17:00 до 19:00). Поэтому потребителей призвали экономить электроэнергию.

В Укрэнерго указали, что потепление продолжает влиять на уровень потребления электроэнергии. Вчера, 18 декабря, на улице было более чем на 4 °C теплее, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 15 декабря. Соответственно, суточный максимум потребления 18 декабря был утром и на 3,4% ниже, чем 15 декабря. Но общий уровень потребления остается высоким.

Аварии и обесточивания

Ночью по техническим причинам, по данным Минэнерго, были нарушения в работе подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Киевской области. Потребители не обесточивались.

По данным Укрэнерго, на утро 19 декабря обесточены из-за непогоды 132 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Самая сложная ситуация в Донецкой области - более 100 населенных пунктов без энергоснабжения более суток. Из-за технических повреждений, как сообщается, есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 432 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях.

ЗАЭС

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе - он составляет 15,64 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии за сутки составил 6 371 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся, указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы.