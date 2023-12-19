В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  9505 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  106461 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  111524 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  110821 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  138318 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  140012 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  135988 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  131397 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  122752 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114567 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107514 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  195486 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237489 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246984 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203030 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

  •  116620 просмотра
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

  •  106222 просмотра
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

  •  79413 просмотра
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

  •  62045 просмотра
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

  •  43704 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-ukraine-defitsita-elektroenergii-net-no-potreblenie-ostaetsya-visokim-energetiki

В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 09:58  •  20596 просмотра

Read in English

Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии пока нет, а производство электроэнергии удовлетворяет потребительский спрос, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Потребление электроэнергии остается высоким, несмотря на теплую погоду, что уменьшает пиковые нагрузки.

В Украине сегодня дефицита электроэнергии нет. Максимум потребления электроэнергии уменьшается из-за потепления, но общий уровень высокий. При этом ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии не зафиксировано и не предвидится на текущие сутки. Генерации электроэнергии в Украине достаточно для обеспечения потребностей бытовых потребителей и предприятий", - сообщили в Минэнерго.

Также в течение суток, как отмечается, будет осуществляться коммерческий импорт электрической энергии.

"В аварийный краткосрочный ремонт вышли два блока ТЭС. Они будут возвращены к работе в ближайшее время - соответственно эта ситуация не повлияет на стабильность электроснабжения", - указали в Минэнерго.

И напомнили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (утром в рабочие дни с 9:00 до 11:00, в вечернее время - с 17:00 до 19:00). Поэтому потребителей призвали экономить электроэнергию. 

В Укрэнерго указали, что потепление продолжает влиять на уровень потребления электроэнергии. Вчера, 18 декабря, на улице было более чем на 4 °C теплее, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 15 декабря. Соответственно, суточный максимум потребления 18 декабря был утром и на 3,4% ниже, чем 15 декабря. Но общий уровень потребления остается высоким. 

Аварии и обесточивания

Ночью по техническим причинам, по данным Минэнерго, были нарушения в работе подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Киевской области. Потребители не обесточивались.

По данным Укрэнерго, на утро 19 декабря обесточены из-за непогоды 132 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Самая сложная ситуация в Донецкой области - более 100 населенных пунктов без энергоснабжения более суток. Из-за технических повреждений, как сообщается, есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 432 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях. 

ЗАЭС

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе - он составляет 15,64 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии за сутки составил 6 371 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся, указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
В Україні дефіциту електроенергії немає, але споживання залишається високим - енергетики
There is no shortage of electricity in Ukraine, but consumption remains high - energy officials
Новости по теме

В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии пока нет, а производство электроэнергии удовлетворяет потребительский спрос, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Потребление электроэнергии остается высоким, несмотря на теплую погоду, что уменьшает пиковые нагрузки.

Экономика •   •  20596 просмотра
В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики

Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"

Мост киевского метрополитена, соединяющий берега Днепра, нуждается в ремонте, что грозит частичным закрытием красной линии. Средства выделяются на оценку ремонта и потенциальное закрытие моста.

Общество •   •  16698 просмотра
Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"

Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store

Google выплатит $700 миллионов для урегулирования судебного иска относительно монополии Play Store, из которых $630 миллионов - американским потребителям и $70 миллионов - государственным фондам. Соответствующие потребители получат не менее 2 долларов каждый.

Технологии •   •  17257 просмотра
Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store

В двух российских аэропортах объявлен план "Ковер" - росСМИ

В российских аэропортах "Домодедово" и "Внуково" был активирован план "Ковер", который перенаправлял рейсы в "Шереметьево" в связи с временными ограничениями.

Новости Мира •   •  16631 просмотра
В двух российских аэропортах объявлен план "Ковер" - росСМИ

Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить

В 2023 году рождественский стол в Украине будет стоить примерно 970 гривен, при этом цены вырастут на 8-10%. Праздничное меню включает традиционные блюда, такие как кутья и узвар, а самой дорогой позицией является жареная рыба.

Общество •   •  21594 просмотра
Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить

Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея провела испытательный запуск МБР Hwasong-18. По словам лидера Ким Чен Ына, это является ответом на действия США, которые усиливают военный контингент в этом регионе.

Новости Мира •   •  12297 просмотра
Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк

Российские военные корабли не были развернуты в Черном море уже более трех недель, начиная с 29 ноября, в основном из-за погодных условий и украинских ударов. Однако угроза ракетных атак сохраняется, поскольку корабли вооружены и находятся в состоянии боевой готовности.

Война •   •  19983 просмотра
россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк

Украина готова инвестировать в совместные с США оборонные предприятия - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность совместно с США инвестировать в оборонные предприятия и напрямую покупать оружие американского производства.

Война •   •  24814 просмотра
Украина готова инвестировать в совместные с США оборонные предприятия - Умеров

У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию

Партизаны добыли секретные документы, свидетельствующие о том, что российский машиностроительный завод не выполнил план производства крылатых ракет Х-32, изготовив 61 единицу из 80.

Война •   •  32682 просмотра
У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию

Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота

Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота.

Политика •   •  30829 просмотра
Юристку Ольгу Гутовскую обвиняют в мошенничестве с целью присвоения за бесценок активов 21 банка-банкрота