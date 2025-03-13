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В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

Киев • УНН

 • 35957 просмотра

За январь-февраль 2024 года 3186 украинцев задекларировали более 1 млн грн доходов, уплатив 269,6 млн грн налога и 44,6 млн грн военного сбора. Самому молодому миллионеру 3,5 года, самой старшей – 96.

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

За первые два месяца 2024 года 3186 украинцев задекларировали доходы, превышающие 1 млн гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, пишет УНН.

3186 граждан в течение января – февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Общая сумма задекларированных ими доходов – 21,8 млрд гривен 

- говорится в сообщении.

По информации, к уплате в бюджет этими плательщиками определено 269,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 44,6 млн грн военного сбора. 

Самому молодому "миллионеру" в Украине всего 3,5 года – его уполномоченное лицо задекларировало доходы в виде наследства или подарка от лиц, не являющихся членами семьи первой или второй степени родства. Самая старшая миллионерша – 96-летняя жительница Киева, получившая прибыль от продажи ценных бумаг.

Сообщается, что 25 физических лиц самостоятельно задекларировали к уплате налоговые обязательства в сумме более 1 млн грн: 

  • 6 человек – жители г. Киева; 
    • 4 – Киевской; 
      • 3 – Закарпатской; 
        • по 2 – жители Сумской и Львовской; 
          • по 1 – жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей. 

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            В целом за два месяца текущего года граждане подали более 44 тыс. деклараций, по результатам которых задекларированы доходы в сумме 36,2 млрд грн. Это на 62 %, или на 13,9 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года 

            - отмечает ГНС.

            Наиболее активно декларировали свои доходы жители г. Киева, Львовской и Днепропетровской областей. 

            К уплате в бюджет задекларировано: 

            • налога на доходы физических лиц – 436,9 млн грн, что на 15 %, или на 54,5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года; 
              • военного сбора – 80,3 млн грн, что на 15 %, или на 10,4 млн грн больше. 

                Кроме того, задекларировали право на налоговую скидку более 16 тыс. человек, которым будет возвращено из бюджета 105,7 млн гривен. 

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                Алина Волянская

                Алина Волянская

                ОбществоЭкономика
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