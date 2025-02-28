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В феврале в общий фонд госбюджета поступило 125,8 млрд грн - Минфин

Киев • УНН

 • 24196 просмотра

В феврале 2025 года общий фонд госбюджета получил 125,8 млрд грн налогов и сборов. Наибольшие поступления обеспечили НДФЛ с военным сбором (25,8 млрд) и НДС (19,8 млрд).

В феврале в общий фонд госбюджета поступило 125,8 млрд грн - Минфин

В феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Детали

По оперативным данным (на 16:00 28.02), в феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей

- говорится в сообщении.

Как сообщается, по итогам февраля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,6 млрд грн, в том числе:

  • 25,8 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 19,8 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 32,7 млрд, возмещено - 12,9 млрд грн);
  • 15,2 млрд грн - акцизный налог;
  • 11,0 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
  • 2,5 млрд грн - рентная плата.

 Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 44,2 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам февраля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 244,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 43,2 млрд грн (по состоянию на 27 февраля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования

- отмечают в Министерстве.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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