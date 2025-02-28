В феврале в общий фонд госбюджета поступило 125,8 млрд грн - Минфин

В феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Детали

По оперативным данным (на 16:00 28.02), в феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей

Как сообщается, по итогам февраля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,6 млрд грн, в том числе:

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 44,2 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам февраля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 244,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 43,2 млрд грн (по состоянию на 27 февраля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования