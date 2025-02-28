С 1 марта - новые чеки: Минфин объяснил, что ждет бизнес и потребителей
Киев • УНН
Минфин отсрочил введение новых требований к расчетным документам до 1 марта 2025 года. Изменения связаны с запуском Электронной системы оборота алкоголя и табака, а нарушителей будут ждать штрафы.
С 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу новые требования к расчетным документам. Минфин продлил переходный период до этой даты, давая бизнесу время на настройку кассовых аппаратов и программного обеспечения.
Об этом пишет Министерство финансов, передает УНН.
Указанными приказами, в частности, был продлен переходный период до 01 марта 2025 года, ведь предыдущей датой, с которой должны были применяться новые требования к форме и содержанию расчетных документов, было определено 1 января 2025 года
Минфин пошел на встречу бизнесу и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца. Это даст возможность предпринимателям настроить работу кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций.
Также согласно Закону Украины от 29 июня 2023 года, Кабмин с 1 марта 2025 года должен запустить в тестовом режиме Электронную систему оборота алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет.
Одним из источников данных для этой системы будут новые расчетные документы, в которых обязательно должен быть указан уникальный идентификатор или серийный номер электронной марки акцизного налога.
Напомним,
УНН писал, что С 2025 года продавцов, которые будут выдавать фискальный чек по старой форме, будут штрафовать на сумму 100% стоимости проданных с нарушениями товаров, а чеки будут считаться недействительными.