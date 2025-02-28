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С 1 марта - новые чеки: Минфин объяснил, что ждет бизнес и потребителей

Киев • УНН

 • 27500 просмотра

Минфин отсрочил введение новых требований к расчетным документам до 1 марта 2025 года. Изменения связаны с запуском Электронной системы оборота алкоголя и табака, а нарушителей будут ждать штрафы.

С 1 марта - новые чеки: Минфин объяснил, что ждет бизнес и потребителей

С 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу новые требования к расчетным документам. Минфин продлил переходный период до этой даты, давая бизнесу время на настройку кассовых аппаратов и программного обеспечения.

Об этом пишет Министерство финансов, передает УНН

Указанными приказами, в частности, был продлен переходный период до 01 марта 2025 года, ведь предыдущей датой, с которой должны были применяться новые требования к форме и содержанию расчетных документов, было определено 1 января 2025 года

- говорится в сообщении.

Минфин пошел на встречу бизнесу и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца. Это даст возможность предпринимателям настроить работу кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций.

Также согласно Закону Украины от 29 июня 2023 года, Кабмин с 1 марта 2025 года должен запустить в тестовом режиме Электронную систему оборота алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет.

Одним из источников данных для этой системы будут новые расчетные документы, в которых обязательно должен быть указан уникальный идентификатор или серийный номер электронной марки акцизного налога.

Напомним,

УНН писал, что С 2025 года продавцов, которые будут выдавать фискальный чек по старой форме, будут штрафовать на сумму 100% стоимости проданных с нарушениями товаров, а чеки будут считаться недействительными. 

Юлия Гаврилюк

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