З 2025 року за видачу фіскальних чеків “по-старому” продавців чекатимуть штрафи

ukenru
18:58 • 7038 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 135020 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 131048 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 134486 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 152708 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172554 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 148860 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158617 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175833 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221866 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 171213 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 148356 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 131177 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 113267 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 125322 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 135005 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 131177 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 240833 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 237488 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 366378 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 43326 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 56467 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 55417 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 91631 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107004 перегляди
Актуальне
З 2025 року за видачу фіскальних чеків “по-старому” продавців чекатимуть штрафи

З 2025 року за видачу фіскальних чеків “по-старому” продавців чекатимуть штрафи

Київ • УНН

 • 66617 перегляди

З 1 січня 2025 року вводяться нові вимоги до форми та змісту фіскальних чеків. За видачу чеків старого зразка продавців штрафуватимуть на 100% вартості проданих товарів.

З 2025 року продавців, які видаватимуть фіскальний чек за старою формою, будуть штрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів, а чеки вважатимуться недійсними, передає УНН

Деталі 

Наказ Міністерства фінансів №601 передбачає, що суб’єкти господарювання зобов’язані з 1 січня 2025 року забезпечити видачу розрахункових документів за новою формою та змістом. 

З 1 березня 2025 року для магазинів безмитної торгівлі передбачена можливість при продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів видавати фіскальні чеки за "старою" формою, однак з обов’язковим зазначенням реквізитів паспортного документу покупця товару, ваги одиниці тютюнового виробу, кількості тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єм у літрах одиниці товару (пляшки).

Також наказ встановлює нові обов’язкові дані, які має містити фіскальний чек. Зокрема, напис "платіжна система" (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) замінюється на "реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) у форматі, що дозволений правилами безпеки емітента або платіжної системи (для електронних платіжних засобів, що використовуються для здійснення операцій у платіжній системі), перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ". 

Позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції замінюється на "позначення форми оплати ("готівка", "безготівка", "інше"), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції". 

Передбачалося, що у разі видачі фіскального чеку за старою формою, такий чек не вважатиметься розрахунковим документом і торговця можуть оштрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів за перше порушення і 150% – за наступні. 

Однак в Мінфіні зазначили, що перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів планується продовжити до 1 березня 2025 року. 

"У зв’язку із тривалою процедурою погодження та реєстрації наказу, виникла необхідність продовження терміну для здійснення суб’єктами господарювання заходів щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій для забезпечення формування ними розрахункових документів за новою формою та змістом з урахуванням змін, внесених наказом № 601", - зазначили в Мінфіні. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює дату запровадження підвищених податкових ставок для фізичних осіб-підприємців. Замість 1 жовтня 2024 року нові ставки почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський

Звернутися з питань розміщення реклами