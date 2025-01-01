З 2025 року за видачу фіскальних чеків “по-старому” продавців чекатимуть штрафи

З 2025 року продавців, які видаватимуть фіскальний чек за старою формою, будуть штрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів, а чеки вважатимуться недійсними, передає УНН.

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Наказ Міністерства фінансів №601 передбачає, що суб’єкти господарювання зобов’язані з 1 січня 2025 року забезпечити видачу розрахункових документів за новою формою та змістом.

З 1 березня 2025 року для магазинів безмитної торгівлі передбачена можливість при продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів видавати фіскальні чеки за "старою" формою, однак з обов’язковим зазначенням реквізитів паспортного документу покупця товару, ваги одиниці тютюнового виробу, кількості тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єм у літрах одиниці товару (пляшки).

Також наказ встановлює нові обов’язкові дані, які має містити фіскальний чек. Зокрема, напис "платіжна система" (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) замінюється на "реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) у форматі, що дозволений правилами безпеки емітента або платіжної системи (для електронних платіжних засобів, що використовуються для здійснення операцій у платіжній системі), перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ".

Позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції замінюється на "позначення форми оплати ("готівка", "безготівка", "інше"), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції".

Передбачалося, що у разі видачі фіскального чеку за старою формою, такий чек не вважатиметься розрахунковим документом і торговця можуть оштрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів за перше порушення і 150% – за наступні.

Однак в Мінфіні зазначили, що перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів планується продовжити до 1 березня 2025 року.

"У зв’язку із тривалою процедурою погодження та реєстрації наказу, виникла необхідність продовження терміну для здійснення суб’єктами господарювання заходів щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій для забезпечення формування ними розрахункових документів за новою формою та змістом з урахуванням змін, внесених наказом № 601", - зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює дату запровадження підвищених податкових ставок для фізичних осіб-підприємців. Замість 1 жовтня 2024 року нові ставки почнуть діяти з 1 січня 2025 року.