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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С 2025 года за выдачу фискальных чеков "по старинке" продавцов будут ждать штрафы

С 2025 года за выдачу фискальных чеков "по старинке" продавцов будут ждать штрафы

Киев  •  УНН

 • 5926 просмотра

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С 1 января 2025 года вводятся новые требования к форме и содержанию фискальных чеков. За выдачу чеков старого образца продавцов будут штрафовать на 100% стоимости проданных товаров.

С 2025 года продавцов, которые будут выдавать фискальный чек по старой форме, будут штрафовать на сумму 100% стоимости проданных с нарушениями товаров, а чеки будут считаться недействительными, передает УНН

Детали 

Приказ Министерства финансов №601 предусматривает, что субъекты хозяйствования обязаны с 1 января 2025 года обеспечить выдачу расчетных документов по новой форме и содержанию. 

С 1 марта 2025 года для магазинов беспошлинной торговли предусмотрена возможность при продаже алкогольных напитков и/или табачных изделий выдавать фискальные чеки по "старой" форме, однако с обязательным указанием реквизитов паспортного документа покупателя товара, веса единицы табачного изделия, количества табачных изделий в единице товара (пачке), крепость алкогольных напитков и объем в литрах единицы товара (бутылки).

Также приказ устанавливает новые обязательные данные, которые должен содержать фискальный чек. В частности, надпись "платіжна система" (наименование платежной системы, платежный инструмент которой используется, код авторизации или другой код, идентифицирующий операцию в платежной системе и/или код транзакции в платежной системе, значение кода) заменяется на "реквизиты электронного платежного средства (платежной карты) в формате, разрешенном правилами безопасности эмитента или платежной системы (для электронных платежных средств, используемых для осуществления операций в платежной системе), перед которыми печатаются большие буквы „ЭПЗ". 

Обозначение формы оплаты (наличными, электронным платежным средством, в кредит и т.д.), сумму средств по этой форме оплаты и валюту операции заменяется на "обозначение формы оплаты ("наличные", „безналичные", „другое"), сумму средств по этой форме оплаты и валюту операции". 

Предполагалось, что в случае выдачи фискального чека по старой форме, такой чек не будет считаться расчетным документом и торговца могут оштрафовать на сумму 100% стоимости проданных с нарушениями товаров за первое нарушение и 150% - за последующие. 

Однако в Минфине отметили, что переходный срок для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов планируется продлить до 1 марта 2025 года. 

"В связи с длительной процедурой согласования и регистрации приказа, возникла необходимость продления срока для осуществления субъектами хозяйствования мероприятий по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций для обеспечения формирования ими расчетных документов по новой форме и содержанию с учетом изменений, внесенных приказом № 601", - отметили в Минфине. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет дату введения повышенных налоговых ставок для физических лиц-предпринимателей. Вместо 1 октября 2024 года новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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