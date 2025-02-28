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З 1 березня – нові чеки: Мінфін пояснив, що чекає бізнес та споживачів

Київ • УНН

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Мінфін відтермінував введення нових вимог до розрахункових документів до 1 березня 2025 року. Зміни пов'язані із запуском Електронної системи обігу алкоголю та тютюну, а порушників чекатимуть штрафи.

З 1 березня – нові чеки: Мінфін пояснив, що чекає бізнес та споживачів

З 1 березня 2025 року в Україні набирають чинності нові вимоги до розрахункових документів. Мінфін продовжив перехідний період до цієї дати, даючи бізнесу час на налаштування касових апаратів і програмного забезпечення.

Про це пише Міністерство фінансів, передає УНН

Зазначеними наказами, зокрема, було продовжено перехідний період до 01 березня 2025 року, адже попередньою датою, з якої мали застосовуватися нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, було визначено 1 січня 2025 року

- йдеться у повідомленні.

Мінфін пішов на зустріч бізнесу і відтермінував запровадження нових форм розрахункових документів на два місяці. Це дасть можливість підприємцям налаштувати роботу касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також згідно з Законом України від 29 червня 2023 року, Кабмін з 1 березня 2025 року має запустити в тестовому режимі Електронну систему обігу алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет.

Одним із джерел даних для цієї системи будуть нові розрахункові документи, в яких обов’язково має бути зазначений унікальний ідентифікатор або серійний номер електронної марки акцизного податку.

Нагадаємо

УНН писав, що З 2025 року продавців, які видаватимуть фіскальний чек за старою формою, будуть штрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів, а чеки вважатимуться недійсними. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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