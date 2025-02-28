У лютому до загального фонду держбюджету надійшло 125,8 млрд грн - Мінфін

У лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, пише УНН.

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За оперативними даними (на 16:00 28.02), у лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів

Як повідомляється, за підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,6 млрд грн, в тому числі:

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 44,2 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками лютого 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 244,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,2 млрд грн (станом на 27 лютого) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування