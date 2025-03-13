В Україні понад 3 тисячі офіційних мільйонерів: наймолошому всього 3 роки
Київ • УНН
За січень-лютий 2024 року 3186 українців задекларували понад 1 млн грн доходів, сплативши 269,6 млн грн податку та 44,6 млн грн військового збору. Наймолодшому мільйонеру 3,5 роки, найстаршій – 96.
За перші два місяці 2024 року 3186 українців задекларували доходи, що перевищують 1 млн гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.
3186 громадян протягом січня – лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд гривень
За інформацією, до сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.
Наймолодшому "мільйонеру" в Україні всього 3,5 роки – його уповноважена особа задекларувала доходи у вигляді спадщини або дарунка від осіб, які не є членами сім’ї першого чи другого ступеня споріднення. Найстарша мільйонерка – 96-річна мешканка Києва, яка отримала прибутки від продажу цінних паперів.
Повідомляється, що 25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн:
- 6 осіб – мешканці м. Києва;
- 4 – Київської;
- 3 – Закарпатської;
- по 2 – мешканці Сумської та Львівської;
- по 1 – мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.
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Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більше ніж 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62 %, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року
Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.
До сплати в бюджет задекларовано:
- податку на доходи фізичних осіб – 436,9 млн грн, що на 15 %, або на 54,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року;
- військового збору – 80,3 млн грн, що на 15 %, або на 10,4 млн грн більше.
Крім того, задекларували право на податкову знижку понад 16 тис. осіб, яким буде повернуто з бюджету 105,7 млн гривень.
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