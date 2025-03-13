В Україні понад 3 тисячі офіційних мільйонерів: наймолошому всього 3 роки

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31080 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 48800 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53079 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58483 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70457 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57982 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56849 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121762 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82280 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 227987 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23248 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 13848 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20065 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18829 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90207 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121765 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 227988 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404702 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11594 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18871 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20105 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23292 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75625 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Україні понад 3 тисячі офіційних мільйонерів: наймолошому всього 3 роки

Київ • УНН

 • 35965 перегляди

За січень-лютий 2024 року 3186 українців задекларували понад 1 млн грн доходів, сплативши 269,6 млн грн податку та 44,6 млн грн військового збору. Наймолодшому мільйонеру 3,5 роки, найстаршій – 96.

В Україні понад 3 тисячі офіційних мільйонерів: наймолошому всього 3 роки

За перші два місяці 2024 року 3186 українців задекларували доходи, що перевищують 1 млн гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

3186 громадян протягом січня – лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд гривень 

- йдеться у повідомленні.

За інформацією, до сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору. 

Наймолодшому "мільйонеру" в Україні всього 3,5 роки – його уповноважена особа задекларувала доходи у вигляді спадщини або дарунка від осіб, які не є членами сім’ї першого чи другого ступеня споріднення. Найстарша мільйонерка – 96-річна мешканка Києва, яка отримала прибутки від продажу цінних паперів.

Повідомляється, що 25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн: 

  • 6 осіб – мешканці м. Києва; 
    • 4 – Київської; 
      • 3 – Закарпатської; 
        • по 2 – мешканці Сумської та Львівської; 
          • по 1 – мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей. 

            Працюємо над механізмом спрощення реєстрації податкових накладних: Руслан Кравченко розповів про підсумки планової зустрічі з бізнес-асоціаціями 12.03.25, 11:25 • 15597 переглядiв

            Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більше ніж 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62 %, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року 

            - зазначає ДПС.

            Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей. 

            До сплати в бюджет задекларовано: 

            • податку на доходи фізичних осіб – 436,9 млн грн, що на 15 %, або на 54,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року; 
              • військового збору – 80,3 млн грн, що на 15 %, або на 10,4 млн грн більше. 

                Крім того, задекларували право на податкову знижку понад 16 тис. осіб, яким буде повернуто з бюджету 105,7 млн гривень. 

                У лютому до загального фонду держбюджету надійшло 125,8 млрд грн - Мінфін28.02.25, 18:47 • 24201 перегляд

                Аліна Волянська

                Аліна Волянська

                СуспільствоЕкономіка
                Міністерство фінансів України
                Дніпро
                Львів
                Київ
                Brent
                $65.78
                Bitcoin
                $83,052.70
                S&P 500
                $5,330.87
                Tesla
                $262.04
                Газ TTF
                $33.67
                Золото
                $3,094.31
                Ethereum
                $1,671.19