В Україні понад 3 тисячі офіційних мільйонерів: наймолошому всього 3 роки

За перші два місяці 2024 року 3186 українців задекларували доходи, що перевищують 1 млн гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

3186 громадян протягом січня – лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд гривень

За інформацією, до сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.

Наймолодшому "мільйонеру" в Україні всього 3,5 роки – його уповноважена особа задекларувала доходи у вигляді спадщини або дарунка від осіб, які не є членами сім’ї першого чи другого ступеня споріднення. Найстарша мільйонерка – 96-річна мешканка Києва, яка отримала прибутки від продажу цінних паперів.

Повідомляється, що 25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн:

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Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більше ніж 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62 %, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року