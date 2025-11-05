В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Киев • УНН
6 ноября по всей Украине введут графики отключений света из-за российских ракетно-дроновых атак. Ограничения для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 22:00, для промышленных предприятий – графики ограничения мощности.
Компания "Укрэнерго" сообщила, что во вторник, 6 ноября, по всей территории Украины будут действовать вынужденные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом компания сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Согласно официальному сообщению, почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей будут продолжаться с 08:00 до 22:00, в пределах от 0,5 до 2 очередей в зависимости от региона.
Для промышленных предприятий в это же время будут действовать графики ограничения мощности.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Укрэнерго призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно, особенно в часы пик, и следить за обновлениями графиков отключений на страницах своих региональных облэнерго.
