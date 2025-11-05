В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Київ • УНН
6 листопада по всій Україні запровадять графіки вимкнень світла через російські ракетно-дронові атаки. Обмеження для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 22:00, для промислових підприємств – графіки обмеження потужності.
Компанія "Укренерго" повідомила, що у вівторок, 6 листопада, по всій території України діятимуть вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це компанія повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Згідно з офіційним повідомленням, погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів триватимуть з 08:00 до 22:00, у межах від 0,5 до 2 черг залежно від регіону.
Для промислових підприємств у цей же час діятимуть графіки обмеження потужності.
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго05.11.25, 10:12 • 21257 переглядiв
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо, особливо у години пік, і стежити за оновленнями графіків відключень на сторінках своїх регіональних обленерго.
росія завдала п'ять авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині - Міненерго05.11.25, 15:15 • 1676 переглядiв