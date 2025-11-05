ukenru
17:06 • 262 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 5044 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 13559 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 20576 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 19346 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 20845 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 28026 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22416 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21257 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18302 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 27482 перегляди
Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"Photo5 листопада, 09:17 • 10969 перегляди
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters5 листопада, 10:59 • 13262 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 30073 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 24868 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго

Київ • УНН

 • 258 перегляди

6 листопада по всій Україні запровадять графіки вимкнень світла через російські ракетно-дронові атаки. Обмеження для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 22:00, для промислових підприємств – графіки обмеження потужності.

В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго

Компанія "Укренерго" повідомила, що у вівторок, 6 листопада, по всій території України діятимуть вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це компанія повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням, погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів триватимуть з 08:00 до 22:00, у межах від 0,5 до 2 черг залежно від регіону.

Для промислових підприємств у цей же час діятимуть графіки обмеження потужності.

рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго05.11.25, 10:12 • 21257 переглядiв

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

– йдеться в повідомленні компанії.

Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо, особливо у години пік, і стежити за оновленнями графіків відключень на сторінках своїх регіональних обленерго.

росія завдала п'ять авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині - Міненерго05.11.25, 15:15 • 1676 переглядiв

Степан Гафтко

