В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
21 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света. Ограничения, которые продлятся с 00:00 до 23:59, будут касаться от 2,5 до 4 очередей потребителей, а также промышленных объектов.
В большинстве регионов Украины 21 ноября будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, будут отключать от 2,5 до 4 очередей, передает УНН.
Завтра, 21 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей;
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В компании напомнили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
