В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
21 листопада в більшості регіонів України діятимуть графіки відключення світла. Обмеження, що триватимуть з 00:00 до 23:59, стосуватимуться від 2,5 до 4 черг споживачів, а також промислових об'єктів.
У більшості регіонів України 21 листопада діятимуть графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 2,5 до 4 черг, передає УНН.
Завтра, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть діяти заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
У компанії нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
