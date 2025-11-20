В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

У більшості регіонів України 21 листопада діятимуть графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 2,5 до 4 черг, передає УНН.

Завтра, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть діяти заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак - йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

У компанії нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! - йдеться у повідомленні.

