В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
Завтра, 20 ноября, по всей Украине будут применены ограничения потребления электроэнергии. Отключения коснутся от 2,5 до 4 очередей, а также промышленных потребителей.
Во всех регионах Украины завтра будут применяться меры ограничения потребления. Как сообщили в Укрэнерго, будут отключать от 2,5 до 4 очередей, передает УНН.
Завтра, 20 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей;
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Как сообщили в компании, время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
