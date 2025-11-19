В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать

Во всех регионах Украины завтра будут применяться меры ограничения потребления. Как сообщили в Укрэнерго, будут отключать от 2,5 до 4 очередей, передает УНН.

Завтра, 20 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Как сообщили в компании, время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!