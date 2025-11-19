$42.090.03
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 8388 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 6804 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 17044 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 15187 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 12971 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 14222 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 15628 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 21401 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18452 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть

Київ • УНН

 • 3946 перегляди

Завтра, 20 листопада, по всій Україні будуть застосовані обмеження споживання електроенергії. Відключення торкнуться від 2,5 до 4 черг, а також промислових споживачів.

В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть

У всіх регіонах України завтра будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 2,5 до 4 черг, передає УНН.

Завтра, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Як повідомили в компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго.

рф атакувала енергетику у 7 областях і поранила чотирьох енергетиків, аварійні відключення замінили на графіки по всій країні - Міненерго19.11.25, 10:18 • 2436 переглядiв

Антоніна Туманова

