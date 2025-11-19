В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Київ • УНН
Завтра, 20 листопада, по всій Україні будуть застосовані обмеження споживання електроенергії. Відключення торкнуться від 2,5 до 4 черг, а також промислових споживачів.
У всіх регіонах України завтра будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 2,5 до 4 черг, передає УНН.
Завтра, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Як повідомили в компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
