В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть

У всіх регіонах України завтра будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 2,5 до 4 черг, передає УНН.

Завтра, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти - йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Як повідомили в компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! - резюмували в Укренерго.

рф атакувала енергетику у 7 областях і поранила чотирьох енергетиків, аварійні відключення замінили на графіки по всій країні - Міненерго