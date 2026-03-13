В Украине 14 марта графики отключений будут действовать во всех регионах
Киев • УНН
Почасовые отключения будут продолжаться с 17:00 до 22:00 во всех регионах. Промышленные ограничения мощности будут действовать на час дольше из-за последствий атак РФ.
Завтра графики почасовых отключений в Украине будут действовать с 17:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 14 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
12% импорта, 1 ГВт дефицита - Шмыгаль раскрыл реальное состояние энергосистемы13.03.26, 14:38 • 1952 просмотра