В Україні 14 березня графіки відключень будуть діяти в усіх регіонах
Київ • УНН
Погодинні відключення триватимуть з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах. Промислові обмеження потужності діятимуть на годину довше через наслідки атак рф.
Завтра, 14 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
