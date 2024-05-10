В Турции могут запретить TikTok, заявил председатель комиссии по цифровым медиа парламента Хусейн Яйман, передает Hurriyet, пишет УНН.

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Есть очень серьезная критика, особенно в отношении обмена контентом на этой платформе. <...> В Америке запретили TikTok. Мы против запретов, но в Турции это закончится запретами. Потому что, к сожалению, здесь такие отношения, в которых мы никогда не сможем достичь успеха ни словами, ни советами, ни просьбами сказал он.

По его словам, комиссия выступает за свободу слова и против цензуры, но также необходимо поддерживать общественный порядок. Яйман отметил необходимость защиты детей и молодежи, они должны "расти с более здоровой психикой".

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