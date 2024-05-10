В Турции могут запретить TikTok

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  108751 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  116591 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  119044 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  142301 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127789 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131586 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121509 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167752 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150561 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149706 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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В Харькове были слышны взрывы

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  279032 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  317000 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  313804 просмотра

В Турции могут запретить TikTok

TikTok может столкнуться с запретом в Турции из-за беспокойства относительно ненадлежащего обмена контентом на платформе, особенно относительно необходимости защиты детей и молодежи, по словам председателя парламентской комиссии по цифровым медиа.

Новости Мира •   •  5664 просмотра
В Турции могут запретить TikTok

Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Джастин и Хейли Бибер, судя по округлившемуся животу Хейли и их очевидному возобновлению брачных обетов на церемонии, где Хейли была одета в белое платье и фату, ожидают первенца.

Новости Мира •   •  6740 просмотра
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Польша планирует строить бункеры и копать траншеи на границах с Россией и Беларусью, чтобы укрепить свою территорию.

Война •   •  9559 просмотра
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Россияне обстреляли Харьков, есть раненый

Один человек получил ранения в результате повреждения частного дома в Харькове во время воздушной тревоги в ночь на 10 мая.

Общество •   •  9185 просмотра
Россияне обстреляли Харьков, есть раненый

Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

Киевская городская власть ограничит вечернее уличное освещение для экономии электроэнергии после того, как российские атаки вывели из строя энергосистему Украины.

Общество •   •  10655 просмотра
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

В Харькове были слышны взрывы

В Харькове были слышны взрывы из-за вражеских обстрелов, а глава областной военной администрации сообщил о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.

Общество •   •  11167 просмотра
В Харькове были слышны взрывы

На Николаевщине были слышны взрывы

В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы в период воздушной тревоги. Воздушный Силы предупреждали о приближении ударных беспилотников со стороны Черного моря, а жителей призвали укрыться в укрытиях.

Война •   •  11270 просмотра
На Николаевщине были слышны взрывы

В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке Парижа, тяжело ранив двух офицеров после того, как выхватил табельное оружие во время обыска, а затем был ранен сам.

Общество •   •  10394 просмотра
В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ

Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России был атакован беспилотниками, что вызвало взрывы и пожар.

Война •   •  10984 просмотра
Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ

Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год.

Общество •   •  10693 просмотра
Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое