У Туреччині можуть заборонити TikTok, заявив голова комісії з цифрових медіа парламенту Хусейн Яйман, передає Hurriyet, пише УНН.

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Є дуже серйозна критика, особливо щодо обміну контентом на цій платформі. <...> В Америці заборонили TikTok. Ми проти заборон, але у Туреччині це закінчиться заборонами. Тому що, на жаль, тут такі відносини, в яких ми ніколи не зможемо досягти успіху ні словами, ні порадами, ні проханнями