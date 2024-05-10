У Туреччині можуть заборонити TikTok
Київ • УНН
TikTok може зіткнутися із забороною в Туреччині через занепокоєння щодо неналежного обміну контентом на платформі, особливо щодо необхідності захисту дітей та молоді, за словами голови парламентської комісії з цифрових медіа.
У Туреччині можуть заборонити TikTok, заявив голова комісії з цифрових медіа парламенту Хусейн Яйман, передає Hurriyet, пише УНН.
Деталі
Є дуже серйозна критика, особливо щодо обміну контентом на цій платформі. <...> В Америці заборонили TikTok. Ми проти заборон, але у Туреччині це закінчиться заборонами. Тому що, на жаль, тут такі відносини, в яких ми ніколи не зможемо досягти успіху ні словами, ні порадами, ні проханнями
За його словами, комісія виступає за свободу слова та проти цензури, але також необхідно підтримувати громадський порядок. Яйман наголосив на необхідності захисту дітей та молоді, вони мають "рости з більш здоровою психікою".
TikTok подає до суду через закон США про продаж месенджера08.05.24, 05:45 • 106232 перегляди