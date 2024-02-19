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В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии

В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 08:45  •  5342 просмотра

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российские хакеры разместили на страницах украинских СМИ фейковые новости о действиях украинской армии в Авдеевке с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и главкома Сырского.

Взлом российскими хакерами страниц украинских медиа и размещение там фейка о якобы "разгроме россиянами "элитных подразделений" Сил обороны в Авдеевке" - это составляющая их кампании по дискредитации ВСУ и главкома Сирского. Об этом сказал руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

В ЦАД напоминают, что россияне ведут кампанию о том, что Сырский якобы "русский человек", а также они усилили нарративы, что "элитные части" Сил обороны "бросили на смерть в Авдеевку".

На самом же деле 3 ОШБр (и не только) смогла деблокировать отдельные участки фронта и дать другим силам выйти из Авдеевки. Целью операции было сохранение жизней, но россияне проводят свою кампанию с целью создания иллюзии, что наше командование действует так, как и их - мы знаем, что россияне с жизнями своих солдат не считаются. Украина же ценит жизни военных и действует по другим принципам

- говорится в сообщении.

Напомним,

Украинские медиа попали под серию вражеских атак хакеров. В команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA обратились представители изданий "Украинская правда", "Liga.net", "Апостроф" и "Телеграф".

США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ16 февраля 2024, 03:09 • 30631 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
У Центрі протидії дезінформації пояснили, навіщо росіяни зламали соцмережі українських ЗМІ та розмістили там фейки про армію
The Center for Countering Disinformation explained why russians hacked Ukrainian social media and posted fakes about the army
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В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии

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