В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии
Киев • УНН
российские хакеры разместили на страницах украинских СМИ фейковые новости о действиях украинской армии в Авдеевке с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и главкома Сырского.
Взлом российскими хакерами страниц украинских медиа и размещение там фейка о якобы "разгроме россиянами "элитных подразделений" Сил обороны в Авдеевке" - это составляющая их кампании по дискредитации ВСУ и главкома Сирского. Об этом сказал руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
В ЦАД напоминают, что россияне ведут кампанию о том, что Сырский якобы "русский человек", а также они усилили нарративы, что "элитные части" Сил обороны "бросили на смерть в Авдеевку".
На самом же деле 3 ОШБр (и не только) смогла деблокировать отдельные участки фронта и дать другим силам выйти из Авдеевки. Целью операции было сохранение жизней, но россияне проводят свою кампанию с целью создания иллюзии, что наше командование действует так, как и их - мы знаем, что россияне с жизнями своих солдат не считаются. Украина же ценит жизни военных и действует по другим принципам
Напомним,
Украинские медиа попали под серию вражеских атак хакеров. В команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA обратились представители изданий "Украинская правда", "Liga.net", "Апостроф" и "Телеграф".
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В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии
российские хакеры разместили на страницах украинских СМИ фейковые новости о действиях украинской армии в Авдеевке с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и главкома Сырского.
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