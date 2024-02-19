В Центре противодействия дезинформации объяснили, зачем россияне взломали соцсети украинских СМИ и разместили там фейки об армии

Взлом российскими хакерами страниц украинских медиа и размещение там фейка о якобы "разгроме россиянами "элитных подразделений" Сил обороны в Авдеевке" - это составляющая их кампании по дискредитации ВСУ и главкома Сирского. Об этом сказал руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.

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В ЦАД напоминают, что россияне ведут кампанию о том, что Сырский якобы "русский человек", а также они усилили нарративы, что "элитные части" Сил обороны "бросили на смерть в Авдеевку".

На самом же деле 3 ОШБр (и не только) смогла деблокировать отдельные участки фронта и дать другим силам выйти из Авдеевки. Целью операции было сохранение жизней, но россияне проводят свою кампанию с целью создания иллюзии, что наше командование действует так, как и их - мы знаем, что россияне с жизнями своих солдат не считаются. Украина же ценит жизни военных и действует по другим принципам - говорится в сообщении.

Напомним,

Украинские медиа попали под серию вражеских атак хакеров. В команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA обратились представители изданий "Украинская правда", "Liga.net", "Апостроф" и "Телеграф".

США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ