У Центрі протидії дезінформації пояснили, навіщо росіяни зламали соцмережі українських ЗМІ та розмістили там фейки про армію

Злам російськими хакерами сторінок українських медіа та розміщення там фейку про буцімто "розгром росіянами "елітних підрозділів" Сил оборони в Авдіївці" – це складова їхньої кампанії з дискредитації ЗСУ та головкома Сирського. Про це сказав керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

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В ЦАД нагадують, що росіяни ведуть кампанію про те, що Сирський буцімто "російська людина", а також вони посилили наративи, що "елітні частини" Сил оборони "кинули на смерть в Авдіївку".

Насправді ж 3 ОШБр (і не тільки) змогла деблокувати окремі ділянки фронту й дати іншим силам вийти з Авдіївки. Метою операції було збереження життів, але росіяни проводять свою кампанію з метою створення ілюзії, що наше командування діє так, як і їхнє – ми знаємо, що росіяни з життями своїх солдат не рахуються. Україна ж цінує життя військових і діє за іншими принципами - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українські медіа потрапили під серію ворожих атак хакерів. До команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA звернулися представники видань "Українська правда", "Liga.net", "Апостроф" та "Телеграф".

США припинили діяльність хакерської мережі, контрольованої ГРУ