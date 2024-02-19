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У Центрі протидії дезінформації пояснили, навіщо росіяни зламали соцмережі українських ЗМІ та розмістили там фейки про армію

Київ • УНН

 • 26952 перегляди

російські хакери розмістили на сторінках українських ЗМІ фейкові новини про дії української армії в Авдіївці з метою дискредитації Збройних Сил України та головкома Сирського.

Злам російськими хакерами сторінок українських медіа та розміщення там фейку про буцімто "розгром росіянами "елітних підрозділів" Сил оборони в Авдіївці" – це складова їхньої кампанії з дискредитації ЗСУ та головкома Сирського. Про це сказав керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

В ЦАД нагадують, що росіяни ведуть кампанію про те, що Сирський буцімто "російська людина", а також вони посилили наративи, що "елітні частини" Сил оборони "кинули на смерть в Авдіївку".

Насправді ж 3 ОШБр (і не тільки) змогла деблокувати окремі ділянки фронту й дати іншим силам вийти з Авдіївки. Метою операції було збереження життів, але росіяни проводять свою кампанію з метою створення ілюзії, що наше командування діє так, як і їхнє – ми знаємо, що росіяни з життями своїх солдат не рахуються. Україна ж цінує життя військових і діє за іншими принципами

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українські медіа потрапили під серію ворожих атак хакерів. До команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA звернулися представники видань "Українська правда", "Liga.net", "Апостроф" та "Телеграф".

США припинили діяльність хакерської мережі, контрольованої ГРУ16.02.24, 05:09 • 32774 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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