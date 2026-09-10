В Сумской общине объявили день траура по погибшим в результате удара рф по торговому центру
Киев • УНН
10 сентября в Сумской общине почтили память погибших в результате удара рф по ТРЦ. Погибли два человека, ещё 20 получили ранения.
В Сумской общине 10 сентября объявлен день траура по погибшим в результате российского удара по торговому центру накануне вечером. Об этом сообщил и. о. городского головы города Сумы Артём Кобзарь, пишет УНН.
Сегодня, 10 сентября, в Сумской общине объявлен день траура. Склоняем головы в память о людях, погибших в результате вчерашнего удара по торговому центру в Заречном районе Сум. Это невосполнимая утрата для семей и близких и боль для всей нашей общины
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Дополнение
9 сентября в результате атаки рф на ТРЦ в Сумах погибли 21-летние парень и девушка. Ранены 20 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.
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