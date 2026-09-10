У Сумській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару рф по торговельному центру

У Сумській громаді 10 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру напередодні ввечері. Про це повідомив в.о.міського голови міста Суми Артем Кобзар, пише УНН.

Сьогодні, 10 вересня, у Сумській громаді оголошено день жалоби. Схиляємо голови в пам’ять про людей, які загинули внаслідок учорашнього удару по торговому центру в Зарічному районі Сум. Це непоправна втрата для родин і близьких та біль для всієї нашої громади - написав Кобзар.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Доповнення

9 вересня унаслідок атаки рф на ТРЦ у Сумах загинули 21-річні хлопець і дівчина. Поранені 20 людей, четверо у важкому стані.

У Хмельницькому під час повторної детонації на місці російської атаки постраждали 4 рятувальники