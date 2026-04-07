В Сумской области трактор подорвался на сброшенной с вражеского дрона взрывчатке - двое раненых
Киев • УНН
Двое мужчин получили осколочные ранения из-за наезда трактора на взрывное устройство. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
В Сумской области двое мужчин в понедельник подорвались на взрывоопасном предмете. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, мужчины двигались на тракторе по знакомому маршруту и наехали на взрывоопасный предмет.
Предварительно, это была взрывчатка, сброшенная врагом с дрона. Мужчины 53 и 48 лет получили осколочные ранения, они госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь
Он добавил, что враг применяет минирование, в том числе дистанционное – с помощью дронов, и призвал граждан не подходить к подозрительным предметам и обязательно объяснять это детям.
Напомним
В марте в Харьковской области 61-летний мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Трагедия произошла в селе Малые Проходы на территории Дергачевской общины.
