В Сумской области трактор подорвался на сброшенной с вражеского дрона взрывчатке - двое раненых

В Сумской области двое мужчин в понедельник подорвались на взрывоопасном предмете. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, мужчины двигались на тракторе по знакомому маршруту и наехали на взрывоопасный предмет.

Предварительно, это была взрывчатка, сброшенная врагом с дрона. Мужчины 53 и 48 лет получили осколочные ранения, они госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь - отметил Григоров.

Он добавил, что враг применяет минирование, в том числе дистанционное – с помощью дронов, и призвал граждан не подходить к подозрительным предметам и обязательно объяснять это детям.

Напомним

В марте в Харьковской области 61-летний мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Трагедия произошла в селе Малые Проходы на территории Дергачевской общины.

