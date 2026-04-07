$43.650.1650.310.14
ukenru
18:21 • 9280 перегляди
Ексклюзив
16:58 • 18433 перегляди
6 квітня, 15:34 • 18639 перегляди
Ексклюзив
6 квітня, 14:11 • 20735 перегляди
6 квітня, 13:34 • 21384 перегляди
6 квітня, 12:42 • 18609 перегляди
6 квітня, 09:58 • 20937 перегляди
6 квітня, 08:23 • 26813 перегляди
6 квітня, 06:00 • 29122 перегляди
6 квітня, 04:08 • 32163 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
81%
747мм
Графіки відключень електроенергії
На Сумщині трактор підірвався на скинутій з ворожого дрона вибухівці - двоє поранених

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Двоє чоловіків отримали уламкові поранення через наїзд трактора на вибуховий пристрій. Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

На Сумщині двоє чоловіків у понеділок підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, чоловіки рухалися трактором знайомим маршрутом і наїхали на вибухонебезпечний предмет.

Попередньо, це була вибухівка, скинута ворогом з дрона. Чоловіки 53 та 48 років отримали уламкові поранення, їх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу

- зазначив Григоров.

Він додав, що ворог застосовує мінування, у тому числі дистанційне – за допомогою дронів, і закликав громадян не підходити до підозрілих предметів і обов’язково пояснювати це дітям.

Нагадаємо

У березні в Харківській області 61-річний чоловік загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія сталася у селі Малі Проходи на території Дергачівської громади.

В Україні цього року планують розмінувати ще майже 10 тис. га

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Сумська область