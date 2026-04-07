На Сумщині трактор підірвався на скинутій з ворожого дрона вибухівці - двоє поранених

На Сумщині двоє чоловіків у понеділок підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

За його словами, чоловіки рухалися трактором знайомим маршрутом і наїхали на вибухонебезпечний предмет.

Попередньо, це була вибухівка, скинута ворогом з дрона. Чоловіки 53 та 48 років отримали уламкові поранення, їх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу - зазначив Григоров.

Він додав, що ворог застосовує мінування, у тому числі дистанційне – за допомогою дронів, і закликав громадян не підходити до підозрілих предметів і обов’язково пояснювати це дітям.

У березні в Харківській області 61-річний чоловік загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія сталася у селі Малі Проходи на території Дергачівської громади.

В Україні цього року планують розмінувати ще майже 10 тис. га