На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі

У Харківській області 61-річний чоловік загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія сталася у селі Малі Проходи на території Дергачівської громади. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, 61-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої в селі Малі Проходи. Від отриманих травм він загинув на місці – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Інформацію про подію зареєстровано у Єдиному обліку відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3.

У поліції закликали громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил мінної безпеки.

У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не торкайтеся їх, не намагайтеся переміщувати або розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за номером 102, 112 або 101 – зазначили правоохоронці.

Вибух на Миколаївщині забрав життя двох дітей, матір вибуховою хвилею відкинуло з будинку на подвір'я