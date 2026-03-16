На Харьковщине мужчина погиб, подорвавшись на взрывоопасном предмете

В Харьковской области 61-летний мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Трагедия произошла в селе Малые Проходы на территории Дергачевской общины. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

Происшествие произошло 16 марта. По предварительным данным, мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

От полученных травм он погиб на месте – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3.

В полиции призвали граждан быть максимально осторожными и соблюдать правила минной безопасности.

В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не пытайтесь перемещать или разбирать. Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номеру 102, 112 или 101 – отметили правоохранители.

