Взрыв в Николаевской области унес жизни двух детей, мать взрывной волной отбросило из дома во двор

Взрыв, предположительно газа, в Николаевской области привел к гибели двух детей, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Вероятно, из-за взрыва бытового газа в Николаевской области погибли двое детей. Трагедия произошла в поселке Братское Вознесенского района. Спасателям сообщили, что под завалами жилого дома могут находиться дети - сообщили в ГСЧС.

Во время разбора конструкций чрезвычайники, как отмечается, достали мальчика 2017 г. р., которого передали бригаде "скорой".

Впоследствии спасатели нашли еще двух детей - 2014 и 2022 годов рождения. Девочек достали без сознания. Медики проводили реанимационные мероприятия на месте, однако, к сожалению, спасти их не удалось - отметили в ГСЧС.

Мать детей (1997 г. р.) взрывной волной, как сообщается, отбросило во двор. Женщину сразу госпитализировали, сейчас она находится в больнице с ожогами головы и рук.

Спасателям на месте помогали сотрудники полиции и местные жители.

В Ровенской области ребенку оторвало пальцы из-за взрыва