Взрыв в Николаевской области унес жизни двух детей, мать взрывной волной отбросило из дома во двор
Киев • УНН
В поселке Братское из-за взрыва газа погибли две девочки, а мальчика и мать госпитализировали. Трагедия произошла в результате разрушения частного дома.
Взрыв, предположительно газа, в Николаевской области привел к гибели двух детей, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Вероятно, из-за взрыва бытового газа в Николаевской области погибли двое детей. Трагедия произошла в поселке Братское Вознесенского района. Спасателям сообщили, что под завалами жилого дома могут находиться дети
Во время разбора конструкций чрезвычайники, как отмечается, достали мальчика 2017 г. р., которого передали бригаде "скорой".
Впоследствии спасатели нашли еще двух детей - 2014 и 2022 годов рождения. Девочек достали без сознания. Медики проводили реанимационные мероприятия на месте, однако, к сожалению, спасти их не удалось
Мать детей (1997 г. р.) взрывной волной, как сообщается, отбросило во двор. Женщину сразу госпитализировали, сейчас она находится в больнице с ожогами головы и рук.
Спасателям на месте помогали сотрудники полиции и местные жители.
