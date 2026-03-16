Вибух на Миколаївщині забрав життя двох дітей, матір вибуховою хвилею відкинуло з будинку на подвір'я

Ймовірно, через вибух побутового газу на Миколаївщині загинули двоє дітей. Трагедія сталася у селищі Братське Вознесенського району. Рятувальникам повідомили, що під завалами житлового будинку можуть перебувати діти

Під час розбору конструкцій надзвичайники, як зазначається, дістали хлопчика 2017 р. н., якого передали бригаді "швидкої".

Згодом рятувальники знайшли ще двох дітей - 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали без свідомості. Медики проводили реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося