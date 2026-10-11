В Сумской области российский дрон попал в машину «скорой помощи», ранены двое медиков
Киев • УНН
Российский дрон атаковал автомобиль экстренной помощи в Сумской области. Водитель и парамедик получили предварительно лёгкие ранения.
На Сумщине россияне атаковали дроном автомобиль экстренной медицинской помощи, водитель и парамедик получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Около 5 часов утра бригада экстренной медицинской помощи ехала на вызов в Свесскую общину. По дороге, на территории Ямпольской общины, в автомобиль попал российский дрон.
Медикам удалось самостоятельно выбраться из поврежденной машины. Несмотря на угрозу повторного удара, коллеги оперативно прибыли на место и эвакуировали бригаду.
44-летний водитель и 59-летний парамедик, которые находились в машине скорой помощи, сейчас получают медицинскую помощь. Предварительно, травмы нетяжелые
россия ударила по Сумам из дальнобойной артиллерии и убила человека, среди раненых - дети08.10.26, 14:23 • 3120 просмотров