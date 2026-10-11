В Сумской области российский дрон попал в машину «скорой помощи», ранены двое медиков

На Сумщине россияне атаковали дроном автомобиль экстренной медицинской помощи, водитель и парамедик получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Около 5 часов утра бригада экстренной медицинской помощи ехала на вызов в Свесскую общину. По дороге, на территории Ямпольской общины, в автомобиль попал российский дрон.

Медикам удалось самостоятельно выбраться из поврежденной машины. Несмотря на угрозу повторного удара, коллеги оперативно прибыли на место и эвакуировали бригаду.

44-летний водитель и 59-летний парамедик, которые находились в машине скорой помощи, сейчас получают медицинскую помощь. Предварительно, травмы нетяжелые - сообщил Григоров.

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