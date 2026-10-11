На Сумщині російський дрон влучив у "швидку", поранено двох медиків

На Сумщині росіяни атакували дроном автомобіль екстреної медичної допомоги, водій та парамедик отримали поранення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

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Близько 5-ї ранку бригада екстреної медичної допомоги їхала на виклик у Свеську громаду. Дорогою, на території Ямпільської громади, в автомобіль влучив російський дрон.

Медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, колеги оперативно прибули на місце та евакуювали бригаду.

44-річний водій та 59-річний парамедик, які були у швидкій, наразі отримують медичну допомогу. Попередньо, травми неважкі - повідомив Григоров.

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