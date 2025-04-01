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В Сумской области фиксируют увеличение активности диверсионно-разведывательных групп

Киев • УНН

 • 10719 просмотра

В Сумской области растет активность диверсионно-разведывательных групп, особенно в Краснопольской общине, граничащей с Харьковщиной. Враг пытается расширить зону нестабильности и проверить оборону.

В Сумской области фиксируют увеличение активности диверсионно-разведывательных групп

Диверсионная активность в Сумской области растет. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с агрессором в пределах Сумской области в последнее время наблюдается рост активности диверсионно-разведывательных групп. Если раньше большинство таких попыток фиксировали преимущественно на северных рубежах, то сейчас вражеские ДРГ пытаются проникать вглубь региона, меняя тактику и расширяя районы своей деятельности. 

За последние недели все больше случаев фиксируется в Краснопольской громаде, приближающейся к границам Харьковской области. Это свидетельствует о попытках противника расширить зону дестабилизации, проверяя украинскую оборону на устойчивость в новых направлениях. 

Наиболее активны они также по границе в пределах Сумской области, ранее больше всего таких попыток фиксировалось, фактически на севере Сумской области, ближе к Черниговской области, но за последние недели разоблачались попытки захода ДРГ на других участках. Это фактически уже Краснопольская громада и это ближе к Харьковской области

- отметил Представитель Государственной пограничной службы Украины.

Сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на Сумщину и Харьковщину: Зеленский поговорил с Сырским29.03.25, 20:45 • 40612 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
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