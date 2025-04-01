В Сумской области фиксируют увеличение активности диверсионно-разведывательных групп

Диверсионная активность в Сумской области растет. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с агрессором в пределах Сумской области в последнее время наблюдается рост активности диверсионно-разведывательных групп. Если раньше большинство таких попыток фиксировали преимущественно на северных рубежах, то сейчас вражеские ДРГ пытаются проникать вглубь региона, меняя тактику и расширяя районы своей деятельности.

За последние недели все больше случаев фиксируется в Краснопольской громаде, приближающейся к границам Харьковской области. Это свидетельствует о попытках противника расширить зону дестабилизации, проверяя украинскую оборону на устойчивость в новых направлениях.

Наиболее активны они также по границе в пределах Сумской области, ранее больше всего таких попыток фиксировалось, фактически на севере Сумской области, ближе к Черниговской области, но за последние недели разоблачались попытки захода ДРГ на других участках. Это фактически уже Краснопольская громада и это ближе к Харьковской области - отметил Представитель Государственной пограничной службы Украины.

Сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на Сумщину и Харьковщину: Зеленский поговорил с Сырским